Под Нижним Тагилом горело кафе на площади 450 квадратных метров

Свердловские пожарные ликвидировали открытое горение в кафе под Нижним Тагилом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар произошел в Горноуральском муниципальном округе, в с.Малая Лая.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На площади 450 кв. м сгорело здание кафе. В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 25 человек личного состава»,— сообщили в региональном министерстве. Открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:50.

Сообщалось, что 14 человек самостоятельно эвакуировались из здания, еще 14 — из рядом стоящей гостиницы.

