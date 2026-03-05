Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Два ребенка пострадали в ДТП в Удмуртии

В результате ДТП в селе Нылга Увинского района пострадали два 10-летних мальчика, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Фото: ГАИ Удмуртии

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди А4» не предоставил преимущества «Фольксвагену» на нерегулируемом перекрестке. После столкновения «Фольксваген Гольф» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан».

Один из юных пассажиров «Ауди» и пассажир «Ниссана» получили травмы, одному из них потребовалась госпитализация.

Анастасия Лопатина