Два ребенка пострадали в ДТП в Удмуртии
В результате ДТП в селе Нылга Увинского района пострадали два 10-летних мальчика, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.
Фото: ГАИ Удмуртии
По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди А4» не предоставил преимущества «Фольксвагену» на нерегулируемом перекрестке. После столкновения «Фольксваген Гольф» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан».
Один из юных пассажиров «Ауди» и пассажир «Ниссана» получили травмы, одному из них потребовалась госпитализация.