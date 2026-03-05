В Кузбассе при строительстве автомобильного моста через реку украли 8 млн рублей

Почти 8 млн руб. были похищены при строительстве моста через реку Ускат в Кемеровской области. За это преступление перед судом ответят руководитель и главный инженер подрядной организации, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) им грозит до десяти лет лишения свободы, рассказали в кузбасском УФСБ.

По информации регионального управления СКР, в июне 2023 года администрация Новокузнецкого муниципального округа и фирма-подрядчик заключили контракт на строительство автомобильного моста через реку Ускат рядом с селом Анисимово. Сумма контракта составила свыше 129 млн руб.

Расследование установило, что с июня 2023-го по октябрь 2024 года руководитель и главный инженер подрядной организации вносили ложные сведения в акты выполненных работ и справки об их стоимости, существенно завышая реальные объемы строительства. Чиновники районной администрации подписали представленные документы без должной проверки, в результате местному бюджету был причинен ущерб на сумму более 7,9 млн руб.

В прокуратуре Кузбасса сообщили, что расследование дела по факту халатности должностных лиц администрации еще продолжается и находится на контроле ведомства.

Илья Николаев