В Челябинске будут судить ОПС, легализовавшую 160 иностранцев

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области окончило расследование уголовного дела в отношении семи фигурантов в возрасте от 35 до 49 лет. Их обвиняют в организации незаконной миграции для 160 иностранцев (ст. 322.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Установлено, что в 2019-2023 годах сообщники фиктивно прописывали по месту пребывания и регистрировали по месту жительства мигрантов. Для этого использовался, в частности, хостел, принадлежащий одной из подельниц. Кроме того, участники группы заключали поддельные трудовые договоры, чтобы создать видимость законности пребывания иностранцев. Также сообщники изготавливали фиктивные документы об образовании и свидетельства о рождении. Это позволяло мигрантам участвовать в госпрограмме по переселению соотечественников и приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке. Всего следствием установлена причастность подельников к легализации более 160 иностранцев.

Преступная деятельность была выявлена оперативниками регионального УФСБ и пограничного управления ФСБ. Ранее уголовное дело в отношении одного из соучастников было выделено в отдельное производство. Центральный районный суд Челябинска приговорил его к трем годам лишения свободы. Материалы уголовного дела в отношении сообщников направлены в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска