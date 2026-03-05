Жительница Березников почти неделю выполняла указания мошенников и лишилась более 2 млн рублей

Следственным отделом МВД России «Березниковский» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Жертвой преступления стала жительница Березников, отдавшая телефонным аферистам 2,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По словам 65-летней женщины, ей на мобильный телефон позвонил мужчина. Он представился сотрудником пункта выдачи заказов и сообщил, что женщине пришел подарок. Она ответила, что никаких посылок не ждет. Тогда женщине было предложено отказаться от подарка, нажав на телефоне цифру 1, что она и сделала. После звонка пришло смс-сообщение об осуществлении входа в ее личный кабинет на «Госуслугах» с указанием номера телефона, на который необходимо позвонить в случае, если владелец аккаунта не совершал никаких действий. Набрав номер, она услышала, что ей ответила «сотрудница Роскомнадзора», которая подтвердила вход в ее личный кабинет и перенаправила звонок к следователю. Потерпевшая рассказала ему о своей ситуации, тогда он соединил ее с «сотрудником ФСБ». Лже-силовик сообщил, что от имени женщины оформлена доверенность на являющегося иноагентом гражданина на распоряжение всеми ее банковскими счетами и имуществом.

Испугавшись, жительница Березников стала выполнять все указания собеседника, держа в секрете их разговор. По его совету она купила новый смартфон и сим-карту. Якобы для аннулирования доверенности потерпевшая сняла с банковского счета и перевела порядка 600 тыс. руб. на «безопасный счет». После чего женщина пообщалась по видеосвязи с «сотрудником Росфинмониторинга», при этом она была видна собеседнику, а он ей нет.

В другом банке потерпевшая сняла с карты 1,7 млн руб.. Собеседник ей сообщил, что нужно передать эти деньги сотруднику банка в Москве, чтобы определить меченые купюры и найти мошенников. Женщина купила билет на самолет и прилетела в столицу, доехала до указанного адреса, где через некоторое время к ней подошел молодой человек, назвал кодовое слово и она отдала ему пакет с наличными.

По указаниям звонивших жительница Березников выкинула свои сим-карты, оставила только новый номер, которого родственники не знали. Ей сказали находиться в Москве и ждать, когда деньги поступят ей обратно на счет.

Через пять дней гражданке вновь позвонили и сказали ехать по указанному адресу, где она должна была представиться курьером маркетплейса. Однако хозяин квартиры ей не поверил и вызвал полицию. Стражи порядка объяснили женщине, что она стала жертвой мошенников. Полицейские связались с ее дочерью, которая приехала в Москву, чтобы забрать мать домой.