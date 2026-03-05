Песков: Фултонская речь Черчилля и Мюнхенская речь Путина несравнимы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сравнивать Фултонскую речь Уинстона Черчилля и Мюнхенскую речь Владимира Путина нельзя. По его словам, выступление британского политика в 1946 году стало призывом к конфронтации, в то время как речь российского президента в 2007 году была предостережением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С моей точки зрения, вряд ли их можно сравнивать. Фултонская речь, скорее, была руководством к действию — к конфронтации. Мюнхенская речь была призывом — призывали опомниться»,— сказал господин Песков в интервью ТАСС.

Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес речь в 1946 году в городе Фултоне штата Миссури в присутствии бывшего президента США Гарри Трумэна. Основная идея господина Черчилля заключалась в необходимости сдерживания СССР, роль в этом британский премьер отводил США.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года президент России Владимир Путин говорил о недопустимости бесконтрольного расширения НАТО и военных интервенций США.