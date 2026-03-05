Японская SpaceOne с третьей попытки не смогла вывести на орбиту ракету Kairos

Токийский космический стартап Space One в четверг осуществил запуск своей ракеты Kairos для вывода на орбиту спутника и потерпел неудачу, сообщает издание Yomiuri. Запуск состоялся в 11:10 (5:10 мск) с космодрома Кии в Кусимото (префектура Вакаяма), однако полет был прерван в аварийном режиме. Это уже третья неудача компании после двух попыток в 2024 году.

Согласно кадрам прямой трансляции, ракета начала вращаться примерно через минуту после старта. Через пять минут компания объявила о решении отключить двигатели во время сгорания топлива в двигателе первой ступени. Предполагается, что в воздухе возникла неполадка. Во второй половине дня компания планирует провести пресс-конференцию, на которой поделится результатами расследования причин.

Space One была основана в 2018 году при участии четырех компаний, включая IHI Aerospace и Canon Electronics. Она ставит задачей предоставление частных услуг по регулярному запуску спутников в космос. Kairos — трехступенчатая ракета общей длиной 18 м с двигателями на твердом топливе.

Эрнест Филипповский