WSJ: банк Morgan Stanley решил провести массовое сокращение сотрудников

Morgan Stanley планирует сократить около 3% сотрудников, или около 2,5 тыс. человек во всех своих подразделениях, сообщает со ссылкой на источники The Wall Street Journal. Множество увольнений прошло 4 марта, они связаны с изменением бизнес-приоритетов и стремлением повысить эффективность работы банка.

По данным источников издания, сокращения коснулись сотрудников трех основных подразделений банка — инвестиционного банкинга и трейдинга, управления капиталом и управления инвестициями. В прошлом году Morgan Stanley, численность персонала которого приближается к 83 тыс., отчитался о рекордной годовой выручке как раз по этим трем направлениям. В четвертом квартале банк сообщил о росте выручки на 13% подразделения по управлению активами, на долю которого обычно приходится почти половина выручки финучреждения.

За последние годы Morgan Stanley провел несколько раундов сокращений рабочих мест. В прошлом году Salesforce сократила около 4 тыс. сотрудников службы поддержки клиентов из-за достижений в области искусственного интеллекта. Тем временем Pinterest заявила, что увольняет почти 15% своих сотрудников в рамках плана сосредоточить больше ресурсов компании на работах, связанных с ИИ. В конце февраля Джек Дорси обнародовал планы сократить 40% сотрудников или более 4 тыс. человек в компании Block, назвав в качестве основной причины быстрое совершенствование моделей ИИ, пишет WSJ.

Эрнест Филипповский