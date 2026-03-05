Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителю Хакасии грозит до 7 лет за оправдание терактов ВСУ в Курской области

До семи лет лишения свободы грозит 55-летнему жителю Хакасии по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме и оказывал содействие следствию, рассказали в пресс-службе республиканского УФСБ.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, обвиняемый, уроженец одной из стран постсоветского пространства, под публикациями в проукраинских чатах мессенджера Telegram размещал комментарии с оправданием терактов ВСУ на территории Курской области.

Автора комментариев выявили правоохранители и завели в отношении него уголовное дело.

Илья Николаев

