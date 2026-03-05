На отрезке М5 «Урал» в Челябинской области продлили ограничения

В Челябинской области на федеральной трассе М5 «Урал» до обеда продлили ограничение движения для автобусов и фур. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Автобусы, маршрутные такси и грузовики не смогут проехать по трассе от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль до 15 часов 5 марта. Изначально ограничения действовали с 19 часов 4 марта до 9 часов 5 марта. Их продлили из-за продолжающегося снегопада.

Виталина Ярховска