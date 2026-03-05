Мэрия Перми не смогла добиться сноса киосков возле ТЦ бывшего начальника таможни

Семнадцатый апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу администрации Перми об освобождении парковочных мест торгового центра «Времена года» (ул. Докучаева, 42б), которые заняты нестационарными торговыми объектами. По данным картотеки суда, решение было вынесено 25 февраля, мотивированная часть пока не изготовлена.

Ответчиками являлись предприниматели Игорь Жуков (бывший начальник Пермской таможни. — «Ъ-Прикамье») и Николай Скляров. Администрация требовала обязать их путем демонтажа НТО освободить парковочные места для посетителей торгового центра, в том числе инвалидов.

Снести павильоны требовали с двух участков: один из них, площадью 3,3 тыс. кв. м, частично находится под зданием ТЦ, а другой — 158 кв. м — под самим спорным строением. По сведениям онлайн-справочника 2ГИС, возле торгового центра, на меньшем по площади участке по ул. Докучаева, 42б/2, находится павильон с мини-пекарней «Хлебница», магазинами молочной продукции «Вемол» и мясных изделий «Куединский».

Суд первой инстанции не обнаружил нарушения публичных интересов инвалидов в случае с парковкой ТЦ «Времена года».