Южная Корея пытается стабилизировать финансовые рынки вливанием 100 трлн вон

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отдал распоряжение кабмину срочно выделить 100 трлн вон ($68,3 млрд) финансовой помощи для стабилизации рынков капитала в условиях постоянных вводных из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство «Рёнхап». Решение последовало в ходе внеочередного заседания правительства, созванного для обсуждения ситуации после американо-израильских ударов по Ирану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Фото: Rolex Dela Pena / Pool / Reuters Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Фото: Rolex Dela Pena / Pool / Reuters

«Мы, прежде всего, должны активно реагировать на возросшую волатильность финансовых рынков, таких как акции и обменный курс», — цитирует агентство главу государства.

Также Ли Чжэ Мён распорядился разработать планы экстренной эвакуации южнокорейцев с Ближнего Востока, заявив, что должны быть задействованы все средства, включая использование военных и зафрахтованных самолетов. Он призвал приложить усилия для обеспечения безопасности южнокорейских судов и членов экипажей в водах региона, при необходимости «разработать план быстрой и безопасной эвакуации в сотрудничестве с дружественными странами».

Эрнест Филипповский