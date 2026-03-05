Власти Катара объявили эвакуацию жителей домов вблизи посольства США

Власти Катара объявили эвакуацию жителей домов, которые находятся вблизи посольства США в Дохе. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

Как передает Gulf News, в ведомстве уточнили, что эвакуированным уже предоставлено альтернативное жилье. В МИД Катара подчеркнули, что меры направлены исключительно на защиту населения, и призвали граждан следовать указаниям властей.

После начала военной операции Израиля и США против Ирана 28 февраля иранская сторона нанесла удары по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.