Китай решил увеличить военный бюджет и усилить давление на Тайвань

Правительство КНР намерено усилить борьбу с сепаратистами Тайваня, указано в докладе, который опубликован на четвертой сессии высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей.

«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива»,— заявили власти Китая.

Власти КНР также опубликовали финансовый доклад правительства, согласно которому в 2026 году страна планирует нарастить оборонные расходы на 7,1%, до 1,91 трлн юаней ($276,8 млрд). С 2016 года военные расходы Китая ежегодно увеличиваются примерно на 7—8%. При этом доля военных расходов в ВВП, по данным SIPRI, остается незначительной. Так, в 2024 году она не превышала 1,7% ВВП — против 3,4% у США и 7,1% у России.

Как отмечает AFP, Пекин увеличивает расходы в целях противодействия США и обеспечения соблюдения их требований в отношении Тайваня и островов Южно-Китайского моря. Расходы Китая втрое меньше, чем у США, но азиатская держава активно работает над сокращением разрыва.

Аналитики агентства полагают, что увеличение расходов связано, в том числе, с последствиями коррупции в рядах Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По оценкам аналитиков, бюджет, помимо прочего, предусматривает повышение зарплат военным, рост расходов на их подготовку, маневры вокруг Тайваня, возможности для ведения кибервойн и закупку современного оборудования.

Эрнест Филипповский