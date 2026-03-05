Счетная палата: более 38 млрд рублей потрачены на недостроенные объекты водоснабжения
Счетная палата (СП) выявила неэффективное использование средств при реализации федерального проекта «Чистая вода». Как показал анализ ведомства, из 137,6 млрд руб., выделенных из бюджета на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, более 38 млрд руб. (27,8%) израсходованы без достижения результата.
К моменту завершения проекта 31 декабря 2024 года 119 объектов в 56 регионах остались недостроенными. По состоянию на 22 декабря 2025 года работы не завершены на 85 объектах в 46 регионах, указано в материалах СП. Из 1,4 тыс. построенных объектов 747 являются площадными. Анализ данных по 364 таким объектам показал, что 29,7% из них используются с мощностью менее 30% от проектной.
Согласно отчету Минстроя, общий объем расходов на проект с 2021 по 2024 год составил 147,5 млрд руб., из которых 86,2% — средства федерального бюджета. Уровень исполнения расходов достиг лишь 83,5% от плана из-за недостаточного привлечения внебюджетных инвестиций.
С 2025 года модернизация систем водоснабжения продолжается в рамках нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Однако, по оценке аудиторов, его показатели не обеспечивают преемственность с проектом «Чистая вода».
СП рекомендовала правительству скорректировать правила предоставления субсидий регионам, дополнив их параметрами фактической ситуации в водоснабжении. Также ведомство предложило доработать целевые показатели ФП «Модернизация коммунальной инфраструктуры», включив долю населения с доступом к качественной воде и долю завершенных объектов с федеральным финансированием. Кроме того, Минстрою совместно с регионами рекомендовано разработать «дорожную карту» для достройки всех объектов, оставшихся незавершенными в рамках проекта «Чистая вода».