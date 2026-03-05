Лавров проведет посольский круглый стол, посвященный Украине

Глава МИД России Сергей Лавров выступит на 11-м посольском круглом столе 5 марта. Тема мероприятия — «Украинский кризис. Цифровые угрозы и международная информационная безопасность».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, приглашения направлены более чем ста послам и представителям международных организаций, аккредитованных в Москве. Встреча начнется с выступления Сергея Лаврова.

«Он развернуто изложит актуальные российские подходы к различным аспектам международной информационной безопасности и уделит внимание в том числе цифровым угрозам, возникающим на фоне украинского кризиса»,— сказала госпожа Захарова.