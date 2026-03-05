Постпред Ульянов: Россия готова выступить посредником в конфликте США и Ирана

Россия готова выступить посредником для урегулирования конфликта между Ираном и США, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, ключевые задачи сторон не получится решить силой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: МИД РФ Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: МИД РФ

«У нас имеется соответствующий опыт. В ходе венских переговоров по восстановлению “ядерной сделки” в 2021–2022 годах наша делегация неоднократно помогала западникам и иранцам найти общий язык»,— сказал дипломат в разговоре с «Известиями».

По словам господина Ульянова, несмотря на то что возобновление диалога между Вашингтоном и Тегераном сейчас затруднительно, ключевые задачи сторон невозможно решить военными средствами. Дипломат выразил уверенность, что Иран принял бы посредничество Москвы, однако США дают понять, что не нуждаются в посредниках. «На самом деле получается это у американцев очень плохо»,— добавил он.