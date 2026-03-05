Yle: власти Финляндии обсуждают отмену запрета на транзит ядерного оружия

Правительство Финляндии рассматривает возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию, сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на правительственные источники.

Сейчас ограничения на транспортировку таких вооружений закреплены в Законе о ядерной энергии. В частности, запрет касается транзита по сухопутным и морским районам, а также по воздушному пространству страны.

Министерство обороны Финляндии прорабатывает инициативу по пересмотру законодательства. Решение об отмене запрета обсуждается в контексте недавнего вступления Финляндии в НАТО и сложной геополитической ситуации в регионе. Если ограничения будут сняты, через Финляндию смогут проходить ядерные боеприпасы стран альянса.

Президент Финляндии Александр Стубб в феврале отмечал, что страна участвует в планировании НАТО по ядерному оружию, но не является и не будет государством, обладающим ядерным оружием.