Рютте: НАТО готово к возможному применению статьи о коллективной обороне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов к возможному применению статьи 5 договора о коллективной обороне в операции США против Ирана. Он отметил, что альянс намеренно не раскрывает сроков возможного использования статьи.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Tom Nicholson / Reuters Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Tom Nicholson / Reuters

«Мы подготовились к этому. То, что мы делаем на данный момент в рамках НАТО, — это обеспечение защиты каждого дюйма территории альянса»,— сказал господин Рютте в интервью телеканалу Newsmax.

Генсек отметил, что НАТО намеренно сохраняет неопределенность в отношении того, когда именно может быть задействована эта статья. «Мы сохраняем эту неопределенность, потому что не хотим, чтобы наши враги, наши противники, узнали об этом больше»,— добавил он. По его словам, в случае использования статьи 5 НАТО объявит об этом.