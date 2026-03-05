В Саратове дроны повредили гражданскую инфраструктуры, есть пострадавшие

Атака БПЛА на Саратов продолжается уже четвертый час. «Есть повреждения гражданских объектов», сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

«По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь»,— написал глава региона. По его словам, экстренные службы работают на местах происшествий, а профильные специалисты реагируют на поступающие вызовы.

В районах областного центра периодически работают сирены, с начала атаки прогремело несколько десятков взрывов. Аэропорт «Гагарин» закрыт.

Никита Маркелов