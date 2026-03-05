Страны Персидского залива и ЕС проведут экстренное совещание по Ирану

Министры иностранных дел государств — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Евросоюза проведут срочную онлайн-встречу.

Как указано в сообщении ССАГПЗ, участие в совещании примет глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Основными темами переговоров станут «последствия иранской агрессии против стран — членов ССАГПЗ, серьезные события в регионе и их негативное влияние на весь мир».

По словам генерального секретаря ССАГПЗ Джасема аль-Будайви, совет стремится «подтолкнуть международное сообщество выполнить обязательства по прекращению войны».