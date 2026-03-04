Над территорией России за три часа сбиты 48 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 силы ПВО уничтожили 48 беспилотников.

Как уточнило ведомство, 15 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, 11 — над Ростовской областью, семь — над Крымом, пять — над Саратовской областью, три — над Азовским морем, по два над Белгородской и Курской областями, а также над Краснодарским краем, один — над Воронежской областью.

В некоторых регионах объявлена угроза атаки БПЛА. В Анапе обломки беспилотников упали на территории четырех домов. Ограничения на прием и отправку самолетов действуют в 11 аэропортах.