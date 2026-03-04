КСИР заявил об ударах по зданию Генштаба ВС Израиля

Советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хамидреза Могаддамфар заявил, что Иран нанес три удара по зданию Генштаба вооруженных сил Израиля. По его словам, еще один удар нанесен по зданию офиса премьер-министра страны.

«Погибли несколько высокопоставленных сотрудников его канцелярии»,— заявил Хамидреза Могаддамфар (цитата по Al Jazeera). Власти Израиля об ударах по зданиям Генштаба и офиса премьера не сообщали.

Ранее КСИР заявил, что с начала войны уничтожил три радиолокационные станции США AN/TPY-2, которые используются в системах ПРО. The New York Times, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщал об ударе по станции в ОАЭ.