Курс доллара. Прогноз на 5–6 марта

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рыночный баланс складывается в пользу умеренного ослабления рубля к уровню 78 руб./$ Российский рубль перешел к ослаблению на фоне новости о том, что Минфин приостанавливает действие операций по бюджетному правилу до пересмотра базовой цены отсечения. Это означает сокращение дополнительного притока валюты на внутренний рынок, если на текущий момент нетто-операции Банка России по продаже валюты составляют 16,5 млрд руб. в сутки, то в марте они сократятся до 4,6 млрд руб. в день (это объем самостоятельных операций регулятора). Кроме того, давление на рубль оказывает слабая динамика на нефтяном рынке, котировки Brent теряют более процента, опустившись ниже $81 за баррель. При прочих равных рыночный баланс складывается в пользу умеренного ослабления рубля в направлении недельных пиков на уровне 78 руб./$.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Неопределенность может остаться повышенной Минфин в среду сообщил о приостановке регулярных операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. При этом регулятор не опубликовал детали новой бюджетной конструкции. Вероятно, Минфин пока взял паузу для оценки ситуации на мировом нефтяном рынке после эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Снижение цены отсечения для российской нефти в бюджетном правиле должно способствовать ослаблению рубля. Масштаб ослабления национальной валюты будет зависеть от уровня, на котором будет установлена новая цена отсечения для российской нефти. В любом случае не стоит преувеличивать значимость данного фактора. При полном прекращении регулярных операций Банка России на валютном рынке масштаб ослабления рубля может составить 5% или меньше по сравнению с уровнями, которые были бы при сохранении прежних параметров бюджетного правила. Неопределенность может остаться повышенной в ближайшее время, и до конца недели курс доллара, вероятно, стабилизируется около 78 руб., юаня — вблизи 11,25–11,3 руб.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На стороне рубля продолжает оставаться положительный торговый баланс Усиление градуса мировой геополитической обстановки добавляет напряженности валютным рынкам. Нефтяные цены продолжают рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В фокусе на российском рынке — решение Минфина впервые с 2022 года приостановить покупки и продажи валюты по бюджетному правилу из-за корректировки цены отсечения на нефть. На стороне рубля на Московской бирже продолжает оставаться положительный торговый баланс. Мировые рынки тем временем активно обсуждают вероятность усиления инфляционного давления и прогнозируют ужесточение ДКП Центробанков разных стран. Американский доллар, как защитный актив, показывает рост на фоне эскалации геополитической обстановки. Европейская валюта между тем может оказаться под давлением на фоне роста цен на энергетическом рынке.