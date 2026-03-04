Асланбек Майрамукаев перехватил инициативу

Экс-замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева допросили в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы областного минздрава Армена Беняна и бывшей руководительницы ГКУ СО «Самарафармация» Алевтины Игнатовой. По версии следствия, все трое обеспечивали ООО «Новая медицинская компания» («НМК») и ООО «Фарм Мед» Андрея Изюмского получение госконтрактов по завышенной цене, при этом инициатором был Асланбек Майрамукаев. Экс-чиновникам инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Бывшему замминистра, которого судят в том же суде, дополнительно вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В суде Асланбек Майрамукаев заявил, что преимущество «НМК» и «Фарм Меду» обеспечивал только он и ради достижения показателей целевых федеральных и региональных программ в сфере здравоохранения.

Очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и экс-руководительницы ГКУ СО «Самарафармация» Алевтины Игнатовой состоялось сегодня, 4 марта, в Советском районном суде. Дело рассматривает судья Николай Лукьянов. Бывшего заместителя Армена Беняна Асланбека Майрамукаева, содержащегося в СИЗО и доставленного в суд под конвоем, допросили в качестве свидетеля.

Армену Беняну и Алевтине Игнатовой инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Оба находятся на свободе, но под подпиской о невыезде. Уголовное дело, расследованием которого занималось ГСУ областного ГУ МВД, касается закупок в 2021-2022 годах медицинской техники и расходных материалов в рамках национального проекта «Здравоохранение» и постановления губернатора Самарской области «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции».

По данным следствия, чиновники создавали видимость конкуренции при выборе подрядчика методом сопоставимых рыночных цен. При этом, как считает следствие, к преступлению Армена Беняна и Алевтину Игнатову склонил замминистра Асланбек Майрамукаев. Ущерб оценивается в размере 53 млн руб. Уголовное дело против Асланбека Майрамукаева рассматривает в том же суде судья Дмитрий Смирнов. Помимо злоупотребления полномочиями бывшему чиновнику инкриминируется мошенничество.

Армен Бенян возглавлял министерство здравоохранения Самарской области почти 4,5 года — с июля 2020 года до ноября 2024 года. Чиновник покинул должность министра после отставки Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области. Армен Бенян — один из многочисленных соратников бывшего губернатора, которые оказались под подозрением в совершении коррупционного преступления. Асланбек Майрамукаев начал работу в министерстве здравоохранения Самарской области в 2019 году, в то время, когда ведомство возглавлял Михаил Ратманов. Позже министр получил должность начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). До назначения заместителем министра Асланбек Майрамукаев трудился директором ГБУЗ «Республиканский медицинский информационный-аналитический центр» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания (Владикавказ).

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области уже имеет две судимости. В 2024 году Октябрьский райсуд Самары признал Асланбека Майрамукаева виновным в получении взятки в размере 15 млн руб. За это экс-чиновник был приговорен к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима, штрафу в размере 45 млн руб. и запрету занимать должности в течение шести лет. В сентябре 2025 года Кировский районный суд Самары признал Асланбека Майрамукаева виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в сфере закупок медицинского оборудования с причинением бюджету ущерба в размере 9 млн рублей. В итоге срок заключения бывшего замминистра здравоохранения региона увеличился еще на два месяца.

В суде сегодня Асланбек Майрамукаев заявил, что только он как замминистра и руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения принимал решения о заключении контрактов с компаниями Андрея Изюмского, с которым был лично знаком. Замминистра был уверен, что компания поставит нужное оборудование в срок, в необходимом объеме и нужного качества. Асланбек Майрамукаев отметил, что именно он указывал Алевтине Игнатовой, в какие компании отправлять коммерческие запросы, и не выполнить его указания она не могла.

«Поставки необходимого медицинского оборудования для освоения выделенных денежных средств стояли на особом контроле у министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Не выполнить задачи в рамках соответствующих госпрограмм я не мог, так как это бы имело негативные последствия для моей карьеры. Своими действиями я был намерен извлечь для себя выгоды неимущественного характера, а именно улучшить показатели своей служебной деятельности и обеспечить дальнейшее продвижение по службе. Своими действиями я фактически ограничивал конкуренцию на рынке здравоохранения с целью достижения результатов по исполнению федеральных и региональных программ в сфере здравоохранения и в целях обеспечения доступной медицинский помощи населению»»,— сказал Асланбек Майрамукаев.

Гособвинитель указала, что в материалах дела есть показания замминистра, в которых он утверждает, что между ним, Арменом Беняном и Алевтиной Игнатовой все же была договоренность относительно компаний Андрея Изюмского. Свидетель ответил, что прошло много времени, и он не помнит таких обстоятельств.

Следующее заседание по делу состоится 11 марта.

Сабрина Самедова