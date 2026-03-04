Губернатор сообщил об угрозе БПЛА в Пензенской области

В Пензенской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В регионе временно ограничена скорость мобильного интернета. МЧС просит граждан сохранять спокойствие.

Если вы на улице — не выходите на открытые участки. Если вы дома — не подходите к окнам, будьте осторожны. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.

Вечером 3 марта в Пензенской области был введен режим «Ракетная опасность». Меры действовали около часа.

Нина Шевченко