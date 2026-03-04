ХК «Автомобилист» разгромил московское «Динамо» и одержал пятую победу подряд

Хоккейный клуб «Автомобилист» разгромил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в игре составил 4:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Александр Шаров, Даниэль Спронг, Никита Шашков и Ярослав Бусыгин.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» (78 очков) занимает четвертое место, «Динамо» (72 очка) — на шестом месте на Западе.

6 марта «Автомобилист» встретится с «Металлургом» в Магнитогорске.

Полина Бабинцева