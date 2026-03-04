Что год единства нам готовит

В Нижегородской области в 2026 году планируется провести 130 мероприятий, которые будут связаны с объявленным президентом Годом единства народов России. По словам заместителя губернатора Олега Берковича, в эту тему, в частности, будут встроены традиционные для региона фестивали «Столица закатов» и «Гастрономическая Рождественская». Региональные власти надеются, что кульминацией общероссийского мероприятия станет празднование Дня народного единства в Нижнем Новгороде 4 ноября. На федеральном уровне также разработан план проведения Года единства, в который уже включены 94 инициативы федерального и межрегионального уровня.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области подготовило программу из 130 мероприятий, которые пройдут в регионе во время Года единства народов России. Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Беркович по итогам первого заседания оргкомитета празднования. Заседание состоялось 3 марта в Москве. От Нижегородской области в состав оргкомитета вошел губернатор Глеб Никитин. Прийти на первое заседание глава региона не смог, поэтому прислал вместо себя заместителя.

«Проведение Года единства станет ответом на попытки противника раскачать страну изнутри, нарушить межнациональное единение, партнерские взаимоотношения между традиционными российскими конфессиями в условиях специальной военной операции, а также информационной войны, которая идет против нашей страны»,— отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая заседание оргкомитета.

В свою очередь зампред правительства РФ Татьяна Голикова напомнила, что на федеральном уровне принята стратегия государственной национальной политики до 2036 года, и проведение Года единства станет ее частью.

«Мы рассматриваем Год единства как пространство для диалога и поддержки инициатив. Особое внимание мы уделяем молодежи, потому что новое поколение формирует облик будущей России. Важно через образовательные проекты, волонтерские программы, культурные обмены, форумы, медиаинициативы, взаимодействие с ветеранами и участниками СВО транслировать наши традиционные духовно-нравственные ценности, историческое и культурное наследие»,— отметила госпожа Голикова. По ее словам, Год единства должен стать «не просто серией мероприятий и отчетов, а личным опытом сопричастности к этим событиям».

По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, при формировании плана проведения Года единства из регионов поступило больше 1,7 тыс. предложений. Также свои инициативы направили 15 федеральных органов исполнительной власти и 11 организаций. Сейчас проект плана включает 94 мероприятия. Это крупные, подкрепленные финансированием инициативы федерального и межрегионального уровня. Каждый из регионов должен будет утвердить собственный план проведения Года единства, взяв за основу федеральный.

Олег Беркович считает, что Нижний Новгород, благодаря созданному здесь в 1612 году народному ополчению Минина и Пожарского, может считаться колыбелью российского единства. Этот статус предопределил архитектуру региональной событийной программы.

«Повестка Года единства будет встроена в крупнейшие события региона, а не существовать отдельно от них. В рамках «Гастрономической Рождественской» будем проводить регулярные недели национальных кухонь народов России. Программу «Соло на закате» усилим выступлениями этнических артистов и коллективов, чтобы музыкальная часть отражала многообразие страны. Будем реставрировать мозаики советских времен, посвященные дружбе народов. Кроме того, мы расширили тематику грантового конкурса «Команда креативных практик», добавили трек по данной тематике. За две недели на поддержку заявлено 82 инициативы»,— рассказал господин Беркович.

В свою очередь губернатор Глеб Никитин сообщил, что общее количество запланированных в Нижегородской области мероприятий разбито на два блока: первый направлен на объединение народов и культур, живущих и существующих на территории региона. Второй блок связан с актуализацией исторического наследия 1612 года.

Также глава региона сообщил, что нижегородские власти предложили федеральным коллегам учредить переходящий статус «Столица фестиваля единства народов России».

Этот статус можно будет передавать от региона к региону так же, как это делается со званиями молодежной или новогодней столицы.

Напомним, с 2025 года Нижний Новгород является одной из ключевых точек празднования Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Праздник установлен в честь победы нижегородского ополчения над поляками в 1612 году. «Надеемся, что торжественное завершение Года единства народов России удастся провести 4 ноября в Нижнем Новгороде, учитывая исторический контекст нашей территории»,— сообщил губернатор Глеб Никитин.

Андрей Репин