В Петербурге запускают автобусный маршрут в Ташкент

С автовокзала Санкт-Петербурга, который находится в управлении СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», будут курсировать автобусы в Ташкент. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Рейсы по маршруту № 3185 будут отправляться по пятницам в 22:00. Путь до столицы Узбекистана с остановками на погранпунктах Маштаково, Сырым, Тажен и Даут-ата займет 69 часов.

Автобусы, которые будут выполнять рейсы, оснащены санузлами, системами мультимедиа и климат-контроля, а также разъемами для зарядки гаджетов, отметили в структуре Смольного.

Артемий Чулков

