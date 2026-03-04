Что и куда экспортируют из Черноземья

По данным регионального минсельхоза, предприятия Воронежской области экспортируют продукцию АПК в 62 страны мира. Более 80% объема приходится на десять государств: Турцию, Индию, страны СНГ, Китай и Египет. В этом году область приобрела четырех новых торговых партнеров, среди которых Иордания.
В Белгородской области ключевым направлением экспорта является мясная продукция. Основными рынками сбыта выступают Белоруссия, Киргизия, Армения, Казахстан, а также Китай, Вьетнам и Монголия.
Продукция АПК Курской области отгружается более чем в 50 стран мира. Наибольший объем поставок приходится на Беларусь, Алжир, Индию, Вьетнам, Китай и Узбекистан. В январе 2026 года регион занял десятое место в стране по объемам экспорта.
Лидером среди импортеров продукции АПК Липецкой области выступает Индия. Крупными направлениями экспорта также являются Турция, Китай, ОАЭ, Ирак, Кения и Палестина.
Импортерами продукции предприятий Тамбовской области являются 38 стран, основные из них Узбекистан и Беларусь, а также Турция.
Продукцию АПК Орловской области активнее всего закупают Беларусь, Китай, Латвия, Казахстан, Турция, США, Азербайджан, Узбекистан, Молдова и Армения.