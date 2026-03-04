В ДТП под Ярославлем пострадали три человека, в том числе подросток

В результате аварии на 18-м км автодороги «Ярославль — Заячий Холм — автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов Ям — Ярославль» пострадали три человека, в том числе 13-летний мальчик. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 4 марта в 18:03. Полиция считает, что 20-летний водитель автомобиля Lada Niva не справился с управлением, допустил занос и столкнулся с машиной KIA.

27-летнего водителя KIA, а также двух пассажиров Niva, в том числе несовершеннолетнего, госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Алла Чижова