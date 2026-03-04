В ЕС прошли обыски по делу о мошенничестве с автомобилями на €103 млн

Европейская прокурорская служба (EPPO) сообщила о раскрытии масштабной схемы мошенничества для уклонения от уплаты НДС при продаже люксовых автомобилей. Ущерб от мошеннической сети оценивается в €103 млн.

Как сообщает EPPO, обыски прошли на более чем 150 объектах в девяти странах Европы, включая Германию, Италию, Польшу, Чехию. EPPO вместе с местной полицией арестовала в Германии и Чехии девять подозреваемых. В ходе обысков были конфискованы дорогие автомобили, предметы искусства, наличные и др. на общую сумму €13,5 млн. В операции участвовало более 1,1 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

В заявлении EPPO говорится, что мошенники создали «сложную схему», предусматривающую трансграничные сделки с люксовыми автомобилями и использование подставных фирм, что позволяло им уклоняться от уплаты НДС. Деятельность злоумышленников продолжалась с 2017 по 2025 год.

Яна Рождественская