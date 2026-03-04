Суд не стал арестовывать обвиняемого в коррупции главного механика филиала «РЖДСтрой»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Николаю Быстрову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Быстров, занимая должность главного механика СМТ-1 — филиала ОАО «РЖДСтрой», в период с 12 февраля по 18 февраля 2026 года предложил представителю юридического лица продать экскаватор, который принадлежал СМТ, по цене значительно ниже среднерыночной. За это он запросил 1,3 млн рублей. Уточняется, что техника использовалась при реализации федерального проекта «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей».

3 марта 2026 года на улице Марата Быстров получил взятку от представителя юрлица, участвующего в оперативно-розыскных мероприятиях, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

Быстров признал вину и не возражал против домашнего ареста.

Артемий Чулков