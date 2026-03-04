Охрана природы не довела до добра

В Краснодаре суд изъял в казну имущество Александра Каинова, бывшего первого заместителя министра природных ресурсов региона. В доход РФ отошли активы на 106 млн руб., в том числе три квартиры, четыре автомобиля и денежные средства. Экс-чиновник с мая прошлого года находится под стражей по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, господин Каинов обещал знакомому договориться о смягчении наказания по уголовному делу и попросил за услугу 4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый замминистра природных ресурсов Кубани Александр Каинов

Фото: Администрация Краснодарского края Бывший первый замминистра природных ресурсов Кубани Александр Каинов

Фото: Администрация Краснодарского края

Октябрьский райсуд Краснодара удовлетворил исковое заявление краевой прокуратуры к бывшему первому заместителю министра природных ресурсов региона Александру Каинову, его родственникам и доверенным лицам. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Среди прочих ответчиков в иске указан Сергей Каинов, отец бывшего чиновника, который до 2021 года был учредителем краснодарской компании УБиС.

Прокуратура обратилась в суд за конфискацией активов семьи Каиновых после проверки, в ходе которой были установлены факты нарушения Александром Каиновым антикоррупционного законодательства. По данным надзора, чиновник использовал свои полномочия для личного обогащения, приобретая имущество на неподтвержденные доходы и оформляя его на доверенных лиц.

Суд согласился с доводами прокуратуры и взыскал с ответчиков в пользу РФ три квартиры общей площадью 405 кв. м, машино-место, земельный участок, а также четыре автомобиля премиальных марок.

Изъятое движимое и недвижимое имущество ответчиков оценивается в 76,7 млн руб. Кроме того, в доход государства обращены денежные средства Александра Каинова, его родственников и доверенных лиц в общей сумме 29,8 млн руб.

Александр Каинов служил в прокуратуре с 2005 по 2018 год, последняя должность — старший прокурор отдела по надзору за исполнением природоохранного законодательства. Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени. В 2018 году был назначен первым заместителем министра природных ресурсов Краснодарского края. В мае 2025 года Александр Каинов ушел с должности по собственному желанию, а вскоре его арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве.

По данным следствия, летом 2023 года к господину Каинову обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в смягчении приговора родственнику, осужденному за управление автомобилем в пьяном виде. Александр Каинов, ссылаясь на свои обширные связи, пообещал решить вопрос якобы с помощью взятки в сумме 4 млн руб. Однако при повторном рассмотрении дела приговор остался в силе, после чего обманутый гражданин обратился в правоохранительные органы. В настоящее время расследование продолжается, Александр Каинов находится под стражей.

В январе этого года министерство природных ресурсов изменило причину увольнения господина Каинова на формулировку «по утрате доверия». В судебном решении об увольнении упоминается еще несколько эпизодов нарушения Александром Каиновым антикоррупционных норм.

В частности, проверка установила, что чиновник состоял в приятельских отношениях с учредителем компании «Югводотех», которая в период работы господина Каинова в министерстве получила в пользование водный объект.

Бизнес семьи Каиновых, основанный в 2002 году, имел отношение к вопросам экологии — ООО УБиС занималось уборкой и утилизацией отходов. В 2019 году директор компании Дмитрий Анточий стал фигурантом дела о приписках при исполнении контрактов на ликвидацию стихийных свалок в Краснодаре. Уголовное преследование закончилось условными приговором.

Анна Перова, Краснодар