Дело об организации сети подпольных казино в Петербурге направили в суд

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 21 человека, входившего в организованную преступную группу. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконной организации азартных игр в особо крупном размере (ст. 171.2 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры по Санкт-Петербургу.

По информации следствия, с декабря 2020-го по январь 2025 года злоумышленники под руководством организаторов развернули сеть подпольных казино в 19 квартирах, которые переоборудовали под игровые залы: установили компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр через интернет.

Незаконный доход превысил 100 млн рублей. Часть средств легализовали через взаиморасчеты с коммерческими организациями, которые не знали об их преступном происхождении. На имущество обвиняемых наложен арест. Дело направлено в Невский районный суд.

Матвей Маслов