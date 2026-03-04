«Парма» обыграла «Енисей»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» на своей площадке обыграла красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счетом 81:70 в пользу клуба из пермской команды.

Самым результативным игроком в составе хозяев площадки стал 19-летний пермяк Лев Свинин. Ему удалось набрать 21 очко, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить три перехвата и один блок-шот. Отметим, что сибиряки являются конкурентами для «Пармы» в борьбе за пятое место. Победу подопечные Евгения Пашутина одержали, имея в этой встрече одного легионера в составе.

«Парма» (17 побед, 13 поражений) прервала серию поражений из трех матчей и занимает пятое место в таблице Единой лиги ВТБ.