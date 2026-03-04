Численность вооруженных сил РФ увеличится еще на 2,6 тыс. человек

Президент Владимир Путин 4 марта подписал указ, определяющий новую штатную численность вооруженных сил (ВС) РФ. Согласно документу, она установлена на уровне 2 391 770 человек, включая 1 502 640 военнослужащих. По сравнению с 2024 годом прирост составил около 2,6 тыс. человек.

Структура российской армии на протяжении долгого времени оставалась практически неизменной (см. график). Число военнослужащих с начала 2000-х годов держалось на уровне около 1 млн человек. Этот период пришелся на реформирование постсоветских ВС, когда государство стремилось создать компактную и профессиональную армию.

Общая штатная численность ВС, включающая военнослужащих и гражданский персонал, с середины 2000-х годов оставалась в диапазоне 1,9–2 млн человек. И в течение почти полутора десятилетий этот показатель менялся незначительно: модернизация армии происходила прежде всего за счет перевооружения, увеличения доли контрактников и организационных реформ, а не за счет роста численности.

Ситуация изменилась после февраля 2022 года. После начала СВО и изменения военно-политической обстановки, в том числе в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, Москва объявила о масштабной перестройке структуры ВС. В декабре 2022-го Минобороны представило план реформы военных округов, предусматривающий разделение Западного военного округа на Московский и Ленинградский, формирование новых соединений и постепенный переход к дивизионной структуре войск. Одним из ключевых элементов этой реформы стало увеличение армии до 1,5 млн военнослужащих. В результате штатная численность ВС возросла с 2 млн до почти 2,4 млн человек в сентябре 2024-го.

Дмитрий Сотак