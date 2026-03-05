К иностранным патентам подбирают ключ

Минэкономики и Роспатент прорабатывают вопрос создания механизма временного управления интеллектуальными правами ушедших из РФ иностранных компаний, сообщил на итоговой коллегии службы вице-премьер Александр Новак. Речь идет о введении внешнего временного управления для обеспечения защиты прав и управления ими, уточняют в Минэкономики. Детали пока не раскрываются — по словам главы Роспатента Юрия Зубова, механизм будет представлен ближе к середине этого года.

По словам «экономического» вице-премьера Александра Новака на итоговой коллегии Роспатента 4 марта, одним из важных вопросов для службы остается поиск решения проблемы производителей из недружественных стран, которые перестали вести бизнес в РФ, но поддерживают свои исключительные права на интеллектуальную собственность (ИС). «Сейчас министерство (Минэкономики.— “Ъ”) и Роспатент прорабатывают вопрос создания механизма временного управления интеллектуальными правами таких компаний — с временным управляющим, который будет и обеспечивать защиту нарушенных прав, и выдавать лицензии производителям, которые смогут выпускать необходимую для нашего рынка продукцию»,— сказал чиновник. Как отметил позднее Юрий Зубов, представление механизма планируется ближе к середине 2026 года. Минэкономики совместно с Роспатентом, отраслевыми ведомствами и бизнес-ассоциациями прорабатывает этот вопрос, подтвердили “Ъ” в министерстве, не раскрывая конкретных подробностей.

Механизма, над которым работают российские власти, нет ни в одной стране мира, отмечает патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. В ряде стран, в частности в Евросоюзе, реализован механизм санкций — в рамках 14-го пакета ЕС ввел запрет на совершение каких-либо действий с ИС российских компаний, или физлиц, или компаний, принадлежащих гражданам или компаниям из РФ. Им не регистрируют товарные знаки или патенты, суды Евросоюза отказывают им в защите их ИС, отмечает Сергей Зуйков: «Предлагаемый РФ механизм — противоположность этого. Вместо отказа в защите прав мы будем распоряжаться правами и сдавать их в пользование каким-то лицам».

При этом в законодательстве РФ после 2022 года уже создан механизм получения через суд принудительных лицензий на изобретения и другие объекты патентных прав — в первую очередь, для фармрынка, и частные фармкомпании им ранее пользовались, отмечает руководитель практики ИС, партнер Comply Максим Али. Он напоминает, что также еще в ковидные времена доработан механизм использования изобретений и других запатентованных решений для целей нацбезопасности — здесь решение принимает уже правительство, оно же утвердило методику расчета компенсации правообладателю. «Кажется, что вопрос принудительного использования запатентованных решений уже во многом проработан в законе,— отмечает эксперт.— Но к сфере действия патентов не относятся, к примеру, компьютерные программы, товарные знаки, видео- и другой контент, поэтому стоит ожидать введения управления скорее в этих направлениях».

Сергей Зуйков полагает, что инициатива появилась из-за того, что многие компании из недружественных стран перерегистрировали свои товарные знаки в РФ, подав в прошлом году множество так называемых блокирующих заявок (они не позволяют зарегистрировать сходный товарный знак иному лицу даже после аннулирования старых знаков в связи с неиспользованием). Аналогичная ситуация существует и с патентами, в частности, в фармацевтике, говорит он.

Обсуждаемая инициатива является прямым продолжением указа президента от 20 мая 2024 года №430 (он вводит порядок приобретения исключительных прав у правообладателей из недружественных стран), считает старший юрист Lidings Анна Куминова. «Следует понимать, что наличие подобного механизма может выступать существенным фактором, сдерживающим принятие решения иностранных компаний о возвращении на российский рынок. Сейчас уже есть механизм принудительного лицензирования, который фактически направлен на те же самые цели»,— говорит она, предполагая, что новая инициатива — это упрощенный вариант правительственной принудительной лицензии, где специальная госорганизация будет выдавать краткосрочные лицензии без согласия правообладателя.

С правовой точки зрения сложно представить, что некое третье лицо (тем более госорган) может осуществлять управление ИС компаний, которые перестали вести бизнес в РФ, говорит вице-президент «Опоры России» Наталья Золотых. По ее мнению, более уместным будет применение механизмов принудительной (ст. 1239 ГК) или обязательной (ст. 1360 ГК) лицензий: они уже создают правовые и финансовые механизмы использования «недружественной» интеллектуальной собственности.

