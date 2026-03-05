Мировые долги растут на рефинансировании

Общий мировой долг по суверенным и корпоративным облигациям по итогам прошлого года достиг $109 трлн и, как следует из ежегодного отчета ОЭСР, продолжит расти. В 2026 году правительства и компании могут привлечь около $29 трлн — на 7% больше, чем в 2025-м, и вдвое выше уровня 2016 года (см. график).

В странах ОЭСР объем выпуска суверенных облигаций в 2025 году составил около $17 трлн ($16 трлн и $14 трлн в 2024 и 2023 годах); прогноз на 2026-й предполагает рост до рекордных $18 трлн. Новые заимствования необходимы развитым странам главным образом для рефинансирования долгов: в 2025 году ради этого выпущено облигаций на $13,5 трлн (80% всего объема).

Обслуживание госдолга остается дорогим из-за повышенных процентных ставок. В 2025 году доходность 30-летних государственных облигаций в ОЭСР выросла в среднем до 4,1%, а премия за срок (term premium — дополнительная доходность за владение «длинной» облигацией) по десятилетним бумагам достигла 0,84% — максимума за более чем десять лет. Рост стоимости долгосрочных заимствований заставляет правительства активнее размещать краткосрочные бумаги, что снижает текущие расходы, но повышает риски рефинансирования: в развивающихся странах более трети облигаций должны быть погашены в течение ближайших трех лет, а в странах с низким уровнем дохода (по классификации Всемирного банка) — более половины.

В странах ОЭСР отношение госдолга к ВВП в 2025 году составило 83%, что сопоставимо с показателем 2024-го — 84%. По прогнозам экспертов, в 2026 году он увеличится до 85% — это максимальный показатель с 2021-го. Напомним, в последние десятилетия основная доля заимствований тратилась на восстановление экономик: сначала — после кризиса 2008 года, затем — после пандемии. Аналитики ОЭСР рассчитывают, что в среднесрочной перспективе долговые рынки будут играть ключевую роль уже не столько в стабилизации экономического роста, сколько в финансировании долгосрочных инвестиций — в том числе в инфраструктуру, оборону и развитие технологий искусственного интеллекта.

Отдельно в ОЭСР отмечают, что общий объем выпущенных устойчивых облигаций в 2021–2025 годах был в три раза больше, чем в 2016–2020 годах. В 2025 году компании выпустили устойчивые облигации на сумму $531 млрд, а государства — на $486 млрд. Оба показателя за год незначительно снизились (менее чем на 7%), но превышают объемы 2020 года более чем вдвое.

Кристина Боровикова