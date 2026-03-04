Страдания снова не оценили в миллионы

Пермский краевой суд отказал бывшему политику Никите Белых в удовлетворении жалобы на решение по спору с Минфином РФ. Господин Белых пытался взыскать за незаконное уголовное преследование 10 млн руб., но первая инстанция удовлетворила требования только на 200 тыс. руб. Речь идет о деле, в рамках которого он обвинялся в превышении и злоупотреблении полномочиями на посту главы Кировской области, но в итоге был оправдан с правом на реабилитацию. По мнению господина Белых, снижая сумму компенсации, суд основывался на том, что в момент расследования дела он уже отбывал наказание в колонии и это каким-то образом поглотило страдания от нового уголовного преследования. С этой позицией апеллянт не согласился. Представитель Минфина просил оставить решение первой инстанции без изменений, что и сделал краевой суд.



На рассмотрение своей апелляционной жалобы Никита Белых не явился. В начале заседания председатель судебной коллегии огласил ходатайство истца об отложении заседания, поскольку он находится в служебной командировке за пределами региона. Суд указал, что все стороны надлежащим образом извещены о рассмотрении дела, поэтому оснований для отложения процесса не имеется.

С иском к Министерству финансов РФ Никита Белых обратился в июне прошлого года. Он требовал взыскать с ответчика 10 млн руб. в качестве морального вреда за незаконное уголовное преследование в 2021–2024 годах. В этот период гос­подин Белых стал сначала обвиняемым, а затем и подсудимым по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении ими (ч. 2 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, будучи губернатором Кировской области, он незаконно выделил из бюджета 448 млн руб. АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (КРИК). К моменту возбуждения дела Никита Белых уже отбывал восьмилетний срок за получение взятки в 2016 году. В июле 2024 года Кировский областной суд полностью оправдал гос­подина Белых, признав его право на реабилитацию. Что касается иска о компенсации, то в ноябре прошлого года Свердловский райсуд Перми удовлетворил иск о компенсации частично. Первая инстанция оценила моральный вред лишь в 200 тыс. руб., то есть в 2% от требуемой суммы.

В апелляционной жалобе экс-политик отметил, что расследование и рассмотрение уголовного дела, по которому он был оправдан, продолжалось более двух лет. В это время господин Белых находился не в колонии, а в СИЗО, с более строгими условиями содержания, был лишен возможности длительных свиданий, а также организованного досуга, занятий спортом и работы. Это крайне негативно сказывалось на его психологическом состоянии и здоровье. «В указанный период времени у истца сменилось более ста сокамерников, что само по себе добавило ему отрицательных эмоций, поскольку это обстоятельство не давало возможности для нормального человеческого общения»,— говорится в жалобе. Также Никита Белых указал, что вынужден был участвовать в 70 судебных заседаниях, в ходе которых также испытывал нравственные страдания. Моральный вред был нанесен и его семье, который, по мнению апеллянта, «настолько велик, что не поддается никакой оценке».

По мнению Никиты Белых, суд первой инстанции не в полной мере учел все юридически значимые обстоятельства. Последние, указывал он, существенно влияют на размер компенсации, но ее сумма, с учетом всех обстоятельств дела, в итоге оказалась чрезвычайно мала. По словам господина Белых, суд первой инстанции обосновал свое решение только тем, что в период расследования и рассмотрения дела в суде он находился в местах лишения свободы по приговору 2016 года. Это, в свою очередь, «каким-то образом смягчило или поглотило страдания от незаконного преследования по другому делу». В этих обстоятельствах, считает Никита Белых, новое преследование причинило ему «качественно новые иные страдания», которые не связаны с отбыванием наказания.

Апеллянт считает, что первая инстанция допустила ошибку в оценке степени и характера его нравственных страданий. В частности, не были учтены длительность уголовного преследования, тяжесть обвинений и лишений, а также «катастрофический репутационный ущерб» и ухудшение состояния здоровья. Господин Белых настаивал на удовлетворении требований в полном объеме.

Представитель Минфина просил оставить решение Свердловского райсуда в силе. По его словам, все доводы, которые Никита Белых изложил в апелляционной жалобе, уже были изучены судом первой инстанции. В их подтверждение истец предоставлял доказательства, которые были довольно подробно исследованы. «Все требования истца были рассмотрены, изучены, и им дана надлежащая оценка со ссылкой на материалы дела, на нормы права. Поэтому просим в удовлетворении жалобы отказать»,— заявил он. В итоге апелляция оставила решение коллег без изменений.

Источник, знакомый с позицией господина Белых, пояснил, что он пока не решил, будет ли обращаться в кассацию. По словам собеседника, этот вопрос будет рассматриваться после изучения мотивировочной части решения.

