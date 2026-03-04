Строители пошли в забой

АО «Управляющая компания строительного холдинга» (УКСХ, Екатеринбург) пытается взыскать с березниковского ООО «Еврохим-УКК» более 288 млн руб. Истец должен был построить на прикамском предприятии станцию горноспасателей и пожарное депо для обслуживания Усольского калийного комбината. По данным «Ъ-Прикамье», стоимость проекта оценивалась в 850 млн руб., в итоге подрядчик объекты не достроил, как он считает, по вине ответчика. УКСХ пытается взыскать оставшуюся стоимость работ, а также убытки и проценты за пользование чужими средствами. При этом компания из Екатеринбурга находится в сложном финансовом положении, в суд направлено заявление о ее банкротстве. В ООО «Еврохим-УКК» ситуацию оперативно не прокомментировали.



Заявление АО «Управляющая компания строительного холдинга» к калийщикам было принято к производству Арбитражным судом Пермского края 24 февраля текущего года. Как следует из материалов дела, размещенных на ресурсе «Электронное правосудие», УКСХ добивается взыскания с ООО «Еврохим-УКК» в общей сложности более 288 млн руб., в том числе более 5,9 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Других подробностей в карточке дела пока не приводится.

ООО «Еврохим-УКК» входит в группу «Еврохим», одного из крупнейших производителей минеральных удобрений. Финансовые показатели общества не раскрываются с 2022 года. По его итогам выручка составила 116 млрд руб., чистая прибыль — 93 млрд руб. ООО управляет Усольским калийным комбинатом. В 2008 году «Еврохим» выиграл аукцион на право пользования недрами Палашерского, Белопашнинского и части Балахонцевского участков Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей — одного из крупнейших в мире. Первая очередь комбината была запущена в 2018 году. Предприятие занимается добычей калийных руд, а также производством хлористого калия. В данный момент строительство производства продолжается. В 2023 году председатель совета директоров «Еврохима» Игорь Нечаев сообщил, что компания приняла решение строить вторую очередь комбината.

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», ООО «Еврохим-УКК» привлекло компанию из Екатеринбурга для строительства двух объектов для обеспечения нужд калийного комбината — пожарного депо и горноспасательной станции. Из информации на сайте УКСХ следует, что компания работает в области проектирования и строительства промышленных объектов «под ключ» для предприятий. При этом общество уже работало на объектах «Еврохима», в частности — выполняло пусконаладку модернизированного комплекса на Ковдорском горно-обогатительном комбинате.

Источники говорят, что проект строительства объектов на Усольском калийном комбинате оценивался в 850 млн руб. Подрядчик получил аванс, а также оформил банковскую гарантию на 69 млн руб. В итоге между сторонами возникли разногласия. ООО «Еврохим-УКК» не устраивали сроки выполнения работ. УКСХ, в свою очередь, настаивала на том, что заказчик виноват в этом сам. В частности, он не обеспечил своевременную передачу рабочей документации, а также не предоставил материалы. В итоге стороны подписали акт невыполненных работ. В сумму исковых требований, кроме прочего, были включены предполагаемые убытки, а также сумма банковской гарантии. По данным «СПАРК-Интерфакс», иск УКСХ — самый крупный, направленный к прикамской структуре «Еврохима» за последнее время. С 2022 года исковая нагрузка ООО не превышала 137,3 млн руб.

Стоит отметить, что процессуальный оппонент прикамской компании находится в тяжелом финансовом положении. Только с начала года УКСХ были предъявлены судебные претензии на сумму свыше 347 млн руб. Так, в начале февраля с иском к АО обратился «Альфа-Банк», он намерен взыскать с общества свыше 167 млн руб. Всего компания из Екатеринбурга за неполные три месяца была признана ответчиком по шести искам. В конце 2025 года несколько кредиторов обратились с заявлениями о признании АО «Управляющая компания строительного холдинга» несостоятельным. На данный момент они оставлены без движения.

С представителями УКСХ связаться не удалось. В ООО «Еврохим-УКК» на вопросы «Ъ-Прикамье» относительно позиции компании по иску подрядчика оперативно не ответили.

Дмитрий Астахов