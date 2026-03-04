МИД: РФ оставляет право на принятие мер в связи с атакой на «Арктик Метагаз»

Россия оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с нападением на российское судно «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщение опубликовано на сайте министерства.

По данным внешнеполитического ведомства, все 30 членов экипажа спасены. Двое моряков, получивших ожоги, находятся под медицинским наблюдением при содействии прибрежного государства. Российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать ситуацию и готовы оказать необходимую помощь гражданам РФ.

Российский газовоз подвергся атаке безэкипажных катеров со стороны Украины с побережья Ливии. Инцидент произошел вблизи территориальных вод Мальты. Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам. В Минтрансе РФ квалифицировали произошедшее как акт международного терроризма и пиратства.