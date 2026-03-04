ВС объяснил, когда кредиторы могут претендовать на унаследованное жилье

Верховный суд РФ (ВС) не позволил гражданину-банкроту оставить себе унаследованную от отца квартиру, которая на тот момент была единственным жильем должника. В обстоятельствах дела ВС увидел признаки злоупотребления со стороны должника.

История разбирательства началась в 2018–2019 годах, когда ООО «Строй-Комплекс СПб» взыскал с Игоря Крамарчука около 10,6 млн руб. Позже гражданин умер, не успев выплатить долги, его квартиру в наследство получил сын — Дмитрий Крамарчук. Вместе с недвижимостью он унаследовал и долги своего отца. Из-за накопившихся долгов Дмитрий Крамарчук подал в суд заявление о своем банкротстве. В декабре 2022 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал заявление обоснованным, а гражданина — несостоятельным. В ходе процесса должник просил сохранить за ним унаследованную квартиру, ссылаясь на то, что она является для него единственным жильем.

Арбитражные суды занимали разные позиции, но окружная кассация в итоге поддержала гражданина, признав за унаследованной квартирой иммунитет от взыскания (исполнительский иммунитет). Однако его кредитор не согласился с таким исходом и подал жалобу в ВС. В ней говорилось, что после смерти отца, но до принятия наследства Дмитрий Крамарчук успел подарить матери свою 1/2 доли в другой квартире, которая долгое время до этого принадлежала ему.

Дело передали в экономколлегию ВС, которая в итоге встала на сторону кредитора (.pdf). Экономколлегия ВС напомнила, что единственное жилье не всегда имеет защиту от взыскания. Исключения составляют случаи, когда жилое помещение было получено (приобретено) гражданином со злоупотреблениями. В этом споре, учитывая факт дарения доли в другом жилье, должник «совершил недобросовестные действия по искусственному приданию квартире исполнительского иммунитета». Таким образом, спорная недвижимость должна включаться в конкурсную массу и направляться на погашение долгов банкрота, решил ВС.

Ян Назаренко