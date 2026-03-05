Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Планирование признали угрозой стабильности

Управление бизнес-процессами приравняли к критической инфраструктуре

ERP-системы, аналогичные продуктам зарубежных SAP и Oracle, признаны объектами критической информационной инфраструктуры. Новое распоряжение правительства РФ включает их в перечень для ключевых отраслей промышленности, что обязывает предприятия проводить дополнительный аудит и классификацию. Эксперты предупреждают о кратных затратах на безопасность и дополнительных рисках для руководителей за сбои в работе таких систем.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Правительство опубликовало распоряжение №360-р, утверждающее единый перечень из 397 типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Среди них — ERP-системы (Enterprise Resource Planning; программные платформы, интегрирующие ключевые бизнес-процессы компаний от финансов и закупок до производства и кадрового учета). Они прямо включены в перечень объектов КИИ для химической, металлургической, горнодобывающей, ракетно-космической и оборонной промышленности. Это решение формализует принятые ранее отраслевые перечни (с 2024 года) и обязывает предприятия проводить категорирование ERP, усиливать их защиту по требованиям ФСТЭК, переходить на отечественные аналоги вместо иностранных SAP или Oracle из-за возможных штрафов, производственных простоев и роста IT-затрат.

Последние несколько лет импортозамещение ERP-систем, в том числе в субъектах КИИ, курирует Национальный центр компетенций по информационным системам управления (НЦК ИСУ). Организация выступает за поэтапный подход, в рамках которого сначала планируется категорирование объектов с обязательным аудитом текущих платформ (включая SAP и Oracle), затем миграция на отечественные аналоги с сохранением ключевых бизнес-процессов, чтобы минимизировать риски простоев.

Герман Греф, глава «Сбера», декабрь 2025 года:

«Весь рынок занят тем, чтобы найти замену SAP. Нам не нужно заменять SAP. Мы разрезали SAP на мелкие кусочки <…> Это будет значительно более эффективно, быстро и не так затратно».

Гендиректор НЦК ИСУ Кирилл Семион считает, что вводимые правила в итоге затруднят категорирование ERP-систем, приведут к усложнению проектов и росту затрат на них. «Однако причисление ERP к КИИ означает, что регулятор видит риски защищенности самих этих решений»,— добавляет он.

Для металлургии и химической промышленности это особенно чувствительно: ERP в этих отраслях тесно связаны с производственным контуром, логистикой и финансовыми расчетами, объясняет технический директор MD Audit (входит в ГК Softline) Юрий Тюрин. Распоряжение ускорит переход на отечественное ПО тех компаний, которые ранее откладывали этот процесс, так как они «больше не смогут оставаться на западных продуктах», считает партнер и исполнительный директор «1С Про Консалтинг» Николай Мокрецов.

Но как обращает внимание замдиректора компании «Инфостандарт» Георгий Шмонов, явных требований к самим системам распоряжение правительства не добавляет, а существующие приказы ФСТЭК и др. описывают лишь меры обеспечения защиты от различных угроз. В связи с этим поддержка иностранных ERP-решений, которая сейчас все еще осуществляется собственными силами предприятий или их подрядчиков без участия западных вендоров, сохранится. «До полного импортозамещения в ERP-сегменте еще далеко, имеющиеся отечественные решения не всегда могут быстро закрывать задачи крупнейших заказчиков»,— добавил он. “Ъ” направил запрос во ФСТЭК.

Включение ERP-систем в список объектов КИИ несет за собой дополнительные административные и уголовные риски.

Например, предусматриваются штрафы за непредоставление сведений о категорировании (до 1,5 млн руб.), эксплуатацию без лицензии ФСБ/ФСТЭК (до 200 тыс. руб.), говорит управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. За нарушение правил эксплуатации КИИ, повлекшее тяжкие последствия (ущерб больше 1 млрд руб.), а также в случае масштабного нарушения работы может наступить уголовная ответственность для должностных лиц по ст. 274.1 УК РФ с наказанием в виде штрафа до 2 млн руб. либо лишения свободы на срок до шести лет, перечисляет она.

Только треть критической инфраструктуры достигла минимального уровня киберзащиты

Затраты компаний вырастут за счет внедрения дополнительных средств защиты, сегментации сети, резервирования и пересмотра архитектуры, считает Юрий Тюрин. Однако основной бюджет пойдет не на лицензии, а на интеграцию, аудит и сопровождение. Для крупных предприятий рост может составить значимую долю IT-бюджета на горизонте от одного года до двух лет, но в долгосрочной перспективе эти расходы становятся частью обязательной регуляторной инфраструктуры, допускает он.

Филипп Крупанин

