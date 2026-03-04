Бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями

В Нижнем Новгороде бывшие заместитель директора и ведущий бухгалтер дирекции и общих служб НИИ химии ННГУ им. Н.И. Лобачевского получили по пять лет условно за мошенничество с премиями. Как сообщили в региональном управлении СКР, также им назначены испытательный срок четыре года и штраф 500 тыс. руб.

По данным СКР, подсудимые вносили в реестр платежей по выплатам сотрудникам НИИ заведомо ложные сведения. Они завышали, прибавляя к ним различные суммы.

На основании подложных документов сотрудникам начислялись завышенные выплаты, которые в дальнейшем поступали подсудимым на расчетные счета. Таким образом две сотрудницы НИИ похитили у ННГУ им. Н.И. Лобачевского более 2,5 млн руб.

Вину подсудимые признали полностью, раскаялись и возместили ущерб в полном объеме.

Андрей Репин