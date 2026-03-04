Наледь оборвала провода и повредила две машины на Васильевском острове

Во дворе дома 25 по 16-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге сошедшая с крыши наледь повредила линию наружного освещения, из-за чего двор остался без света. Также проводами задело две припаркованные машины, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Ленсвета».

Сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую около 13:30 4 марта. Упавшая смесь снега и льда повредила растяжку, удерживавшую линию освещения. После этого провод лопнул, на землю упала часть воздушной линии с двумя светильниками. Фонари упали на землю, не задев окружающие объекты.

В «Ленсвете» уточнили, что к ремонту смогут приступить после оформления происшествия сотрудниками полиции.

Артемий Чулков