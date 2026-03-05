ГОСТ прижали к ногтю

В России впервые с советских времен разработан единый стандарт маникюра и педикюра. Новый ГОСТ, вступающий в силу 30 апреля, детально описывает все этапы процедур — от обработки рук до утилизации инструментов — и даже устанавливает временные рамки для ногтевого сервиса. К примеру, на классический маникюр должно отводиться не больше часа. В Росстандарте подчеркивают, что соблюдение ГОСТа не является обязательным, однако эксперты опасаются, что описанный в документе тайминг станет поводом для претензий со стороны проверяющих органов и клиентов, предпочитающих заниматься «потребительским экстремизмом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Росстандарт сообщил об утверждении и вступлении в силу с 30 апреля нового ГОСТа, в котором впервые описаны «карты типовых технологических процессов» во время маникюра и педикюра. Документ разработан по инициативе представителей профессиональных объединений, предпринимателей индустрии красоты и образовательных учреждений.

С 2018 года в России действует «базовый» стандарт для этого вида услуг — ГОСТ Р 58091, который содержит единую терминологию, классификацию и требования к услугам по маникюру и педикюру. Однако, как пояснили в Росстандарте, последовательность проведения ногтевого сервиса не была описана в документах еще с советских времен. С тех пор этот вид услуг претерпел «масштабные изменения, связанные с приходом на рынок новых компаний, использующих инновационные технологии, препараты и оборудование», сообщили в агентстве.

В Росстандарте обращают внимание на то, что профессия мастера ногтевого сервиса является одной из самых востребованных в индустрии красоты. По данным Rabota.ru, еженедельно публикуется свыше 400 вакансий мастеров. Обучение ногтевому сервису востребовано в колледжах и техникумах. Услугами мастеров пользуется 97% женщин России. Сделать маникюр и педикюр можно не только в специализированных салонах, но и в торговых центрах, небольших студиях и кабинетах, отмечает Росстандарт, но на практике в этих точках нередко отсутствуют единые требования к качеству и безопасности процедур, что приводит к неблагоприятным последствиям, включая инфекционные и грибковые заболевания.

“Ъ” изучил новый документ.

Стандарт разделяет процедуру на три этапа.

Подготовительный включает санитарную обработку рабочего места и оборудования, обработку кожи рук мастера и клиента антисептиком, визуальный осмотр кожи и ногтей клиента, согласование объема услуг и стоимости, а также при необходимости снятие старого покрытия. Основной этап предполагает выполнение услуги строго по технологической карте.

Для каждого вида услуг в карте описана последовательность действий, перечень применяемых материалов и инструментов и ориентировочное время выполнения. Так, на классический обрезной маникюр отводится 45–60 минут, на аппаратный — 40–70 минут, на покрытие гель-лаком — 15–25 минут. Для педикюра временные рамки составляют от 60 до 90 минут в зависимости от вида, а моделирование искусственных ногтей может занимать до 150 минут. В картах также описана последовательность применения косметических препаратов: антисептиков, дегидраторов, праймеров, защитных и увлажняющих средств. Заключительный этап включает консультацию клиента по домашнему уходу, дезинфекцию и стерилизацию инструментов с утилизацией использованных материалов в контейнеры.

Для каждого этапа названы и категории инструментов: ножницы, кусачки, книпсеры, вращающиеся фрезы, абразивные пилки для натуральных и искусственных ногтей, вспомогательные пушеры и пинцеты. Кроме того, разработчики стандарта советуют мастерам вести карты клиента с фиксацией состояния кожи и ногтей и рекомендаций по домашнему уходу. СМИ вчера написали, что ГОСТ якобы устанавливает требование к уровню образования мастеров (не менее 250 часов обучения), но в действительности такой нормы в документе нет.

В Росстандарте обращают внимание на то, что ГОСТ носит добровольный характер, при этом он может быть обязательным при ссылке на него в договоре на оказание услуг.

Президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляля Садыкова отмечает, что все, что касается санитарных мер во время ногтевого сервиса, уже есть в соответствующих СанПинах. Эксперт не исключает, что ГОСТ может стать инструментом для претензий со стороны контролирующих органов или клиентов, «склонных к потребительскому экстремизму».

«Там прописаны технологические даты и временные рамки процедур, и проверяющие могут начать использовать тайминг как показатель того, как услуга "должна" оказываться,— предполагает госпожа Садыкова.— Но в реальной практике длительность маникюра всегда зависит от состояния ногтей. Попробуйте сделать за 30 минут маникюр клиенту, который пришел после дачного сезона. Давление из-за этих нормативов ляжет в первую очередь на мастеров и салоны». На стоимости услуг новый стандарт никак не отразится, говорит Ляля Садыкова. Некоторые СМИ уже сообщили, что маникюр якобы подорожает из-за ГОСТа, но объективных факторов для удорожания эксперт не видит.

Наталья Костарнова