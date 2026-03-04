Безрасходное производство

Верховный суд РФ (ВС) решит, когда в налоговых спорах нельзя применять расчетный метод, позволяющий вычитать расходы бизнеса для определения суммы налога. Такой метод применяют, когда у проверяемого лица нет всех подтверждающих деятельность документов, и используют данные об аналогичных сделках на рынке. В рассматриваемом споре арбитражные суды снизили сумму налога на 92 млн руб., учтя затраты компании на сотрудников. Но налоговики добились передачи дела в экономколлегию ВС. Фискальное ведомство настаивает, что учесть свои расходы могут лишь добросовестные лица, допустившие небрежность в выборе контрагентов.

ВС предстоит решить, каким образом рассчитывать сумму налоговой недоимки для компании, которая работала с техническими подрядчиками. В 2023 году межрайонная налоговая инспекция №11 по Ленинградской области привлекла ООО «Вокфорс» к ответственности, увидев незаконную минимизацию налогов через создание формального документооборота с «техническими» компаниями. «Техническими» считаются организации, которые не ведут реальную экономическую деятельность и не исполняют налоговые обязательства. Сумма доначислений после корректировки составила 95,8 млн руб. НДС и 92 млн руб. налога на прибыль, а также 21,4 млн руб. штрафа.

Компания оспорила претензии по недоимке. Арбитражные суды трех инстанций согласились, что фирма искусственно создала условия для применения налоговых вычетов ради минимизации НДС и не смогла подтвердить, что ее контрагенты реально исполняли обязательства. Однако в части налога на прибыль суды согласились использовать расчетный метод.

Расчетный метод позволяет определить налоговую обязанность, то есть рассчитать сумму подлежащего уплате налога в случае, когда операции нельзя полностью подтвердить документально либо были нарушены правила учета. Такой расчет (налоговая реконструкция) производится на основании информации о налогоплательщике, имеющейся у налогового органа, а также данных об аналогичных сделках аналогичных налогоплательщиков (по сути, определяется рыночная цена).

«Вокфорс» просил применить расчетный метод для определения суммы недоимки и учесть его расходы на сотрудников. По мнению компании, в примененной налоговиками формуле расчета не в полном объеме учтены трудовые ресурсы, необходимые для выполнения всего объема работ на всех объектах заказчиков. Кроме того, не были учтены затраты предприятия на получение разрешительной документации для работников-иностранцев, аренду и организацию питания, жилье и медицинское обслуживание, указывала компания. Суды с расчетами налогоплательщика согласились, отметив отсутствие аргументированного контррасчета со стороны инспекции. Таким образом, доначисление 92 млн руб. налога на прибыль признали незаконным.

Брак расчетный

Налоговая инспекция обжаловала эти решения в ВС, настаивая на неприменимости здесь расчетного метода и учета расходов предприятия. По мнению ведомства, расчетный метод применяется к случаям, когда операция не подтверждена документами или нарушены правила учета, при этом налогоплательщик не участвовал в уклонении от уплаты налогов, а просто «не проявил должную осмотрительность при выборе контрагента и взаимодействии с ним». Но претензии к «Вокфорсу» основываются на создании им «формального документооборота с участием "технических" компаний», и в такой ситуации учитывать расходы недопустимо.

Нельзя уравнивать в налоговых последствиях тех, кто причинил потери казне ради собственной налоговой выгоды, и тех, кто лишь не обеспечил должное документальное подтверждение операций, указывает инспекция.

При этом компания сможет реализовать свое право на учет расходов, если раскроет сведения и документы о реальных исполнителях, что позволит осуществить их налогообложение и вывести операции из «теневого» оборота, говорится в жалобе. ВС счел эти доводы заслуживающими внимания, дело передали в экономколлегию. Слушание назначено на 25 марта.

В ФНС “Ъ” сообщили, что их позиция подробно была изложена в письме от 10 марта 2021 года, где говорится о неприменении расчетного метода к тем, кто умышленно создал формальный документооборот с участием номинальных компаний. «В рассматриваемом случае отсутствует операция, совершенная на рыночных условиях с установленным контрагентом, сравнимая с операциями, совершаемыми аналогичными налогоплательщиками»,— добавили в службе.

20,36 миллиарда рублей составила сумма требований по налоговым спорам бизнеса, прошедшим через арбитражные суды за первую половину 2025 года

Тем временем 12 января прокуратура Санкт-Петербурга сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ООО «Вокфорс». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, гражданин вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансовых взаимоотношениях с 11 контрагентами, что занизило сумму НДС более чем на 95 млн руб.

Добросовестная реконструкция

Директор юридической фирмы ФБК Legal Николай Исаев отмечает, что судебные споры, связанные с применением расчетного метода при налоговой реконструкции, на протяжении многих лет остаются в числе лидеров как по количеству, так и по суммам. Руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Иван Цветков констатирует, что сейчас в судебной практике есть тренд на ограничение недобросовестных налогоплательщиков в части использования расчетного метода.

Обычно расчетный метод применяется в случае, когда налогоплательщик «закрывается» от налоговых органов, например, не предоставляет документы вовсе или их достоверность вызывает сомнения, объясняет налоговый консультант Александр Чаркин. Это применимо к случаям отсутствия учета доходов и расходов, ведения учета с нарушением установленного порядка, из-за чего исчислить налоги обычным путем становится невозможно, добавляет господин Исаев. Для расчетного метода, уточняет господин Чаркин, потенциальные финансовые показатели налоговая может взять из своих данных, в том числе по компаниям, которые работают в той же сфере, а у налогоплательщика сохраняется право их оспорить.

При этом расчетный метод предполагает учет не только возможных доходов, но и расходов налогоплательщика, что уменьшает общую прибыль, а следовательно, и сумму налога к уплате, объясняет Александр Чаркин.

Исходя из последней практики, возможность «реконструкции по рынку» (применения расчетного метода) ставится в зависимость от наличия у лица умысла на участие в незаконной схеме, уточняет господин Цветков.

В итоге добросовестность становится все более важным элементом в налоговых правоотношениях, проблема в том, что трактовка этого понятия правоприменителями может меняться год от года, указывает господин Чаркин. Иван Цветков опасается, что в случае жесткой позиции ВС по делу «Вокфорса» могут пострадать и добросовестные налогоплательщики, особенно если их система налогового комплаенса не учитывает актуальные подходы и настроения фискальных органов и судов. По мнению господина Чаркина, выстраиваемый в практике подход, вероятно, направлен на то, чтобы стимулировать налогоплательщика к добросовестному поведению и раскрытию информации.

Ян Назаренко, Евгения Крючкова