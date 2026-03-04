«Прошло слишком мало времени»

Сенат США рассмотрит резолюцию об ограничении военных полномочий Дональда Трампа. Законопроект внесли представители Демократической партии. В случае его одобрения президенту будет запрещено вести боевые действия без прямого разрешения Конгресса. Администрацию Белого дома, в частности, обвиняют в отсутствии четкой стратегии операции против Ирана. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что оппозиция сможет помешать ходу кампании.

Министр войны Пит Хегсет вслед за Дональдом Трампом дал пресс-конференцию, в ходе которой ответил на главный вопрос: сколько может продлиться операция «Эпическая ярость»? Основной посыл таков — кампания не будет затяжной, США в Иране не увязнут. Точные сроки никто назвать не может, но Хегсет не исключает, что речь идет о шести неделях и более.

Далее шеф Пентагона перешел к разделу «Успехи и достижения»: Иран выдыхается, а США только начали. Впервые со времен Второй мировой войны американская подлодка потопила вражеский фрегат. И что еще важно подчеркнуть, после фактической ликвидации ПВО Исламской Республики нет острой необходимости использовать дорогостоящие дальнобойные ракеты. В частности, в дело пошли обычные бомбы, которые сбрасывают «летающие крепости» B-52.

Между тем Кир Стармер, который, видимо, был уязвлен критикой со стороны главного союзника, решил ответить. Выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании обвинил Дональда Трампа в отсутствии легитимного плана по проведению кампании. Видимо, речь идет о санкции со стороны ООН. По этой причине Лондон в войну вступить не может. Как известно, американский лидер не без сарказма отметил, что Стармер — явно не Уинстон Черчилль.

Отсутствие так называемой стратегии выхода — главный козырь оппонентов 47-го президента Соединенных Штатов и внутри страны.

Ответ при этом очень простой: США и Израилю необходимо добиться уничтожения военного потенциала Исламской Республики, в том числе ядерной программы. Теоретически об этом можно объявить в любой день и свернуть операцию. Но, как бы то ни было, военные полномочия президента США пытаются ограничить.

Иран же продолжает делать ставку на разрастание конфликта и мировой экономический коллапс. Впервые перехвачена ракета, которая была направлена в сторону Турции, страны НАТО. При этом ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган, как мог, пытался призывать к миру и выражал соболезнование иранскому народу в связи с гибелью его верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи. Теперь Анкара может принять ответные меры.

Конечно, прогнозы делать рано, но так кажется, что Тегеран только способствует расширению антииранской коалиции. Что касается опоры на обеспокоенных пацифистов, прошло слишком мало времени, чтобы говорить о новом Вьетнаме или Афганистане. Собственно, откуда такая уверенность, что у Трампа нет плана? Как неоднократно сообщалось ранее, ставка делается на внутреннюю революцию в Исламской Республике. Хотя пока намека на нечто похожее незаметно.

Дмитрий Дризе