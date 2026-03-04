Москва сокращает госслужащих и инвестиционную программу

Президиум столичного правительства принял решение сократить на 15% численность госслужащих в исполнительных органах власти и управленцев в некоторых подведомственных заведениях. Сокращение будет произведено с 1 июня 2026 года, сообщили в среду, 4 марта, в столичной мэрии. Там подчеркнули, что «не будет затронута численность сотрудников учреждений, которые предоставляют гражданам социальные услуги».

Решение было принято на заседании президиума столичного правительства, где рассматривался вопрос о ходе исполнения бюджета Москвы в январе—феврале этого года. В городской мэрии сообщили о росте доходов в 2% по итогам двух прошедших месяцев (против запланированных 6,5%). «В условиях замедления динамики роста бюджетных доходов» столичные власти ставят себе задачу продолжать работы по «реализации программы развития города, выполнению социальных обязательств и финансированию поддержки совместных мероприятий с Минобороны».

Кроме того, принято решение урезать на 10% расходы на финансирование адресно-инвестиционной программы (АИП) Москвы. В мэрии пояснили, что сокращены или перенесены «на более поздние сроки» в этой связи будут некоторые проекты благоустройства города и культмассовые мероприятия. «Ключевые мероприятия», в том числе городская программа реновации жилья и строительство метро, будут проведены в запланированные сроки, подчеркнули в правительстве Москвы.

АИП Москвы на 2025–2028 годы была утверждена постановлением столичной мэрии №2464 в октябре 2025 года. Согласно последней редакции документа, в 2026 году на ее цели планировалось выделить 1,2 трлн руб., в том числе 625,8 млрд руб. должно пойти на развитие транспортной системы, 84,7 млрд руб.— на развитие здравоохранения, почти 93,3 млрд — на развитие образования. Согласно принятому в ноябре 2025 года закону о трехлетнем городском бюджете, на этот год Москва запланировала объем доходов в 5,93 трлн руб., а расходов — в 6,38 трлн. В бюджете Москвы на госпрограмму «Развитие городской среды» (по ней обычно финансируются проекты благоустройства города) в 2026 году заложено 138,2 млрд руб. (в 2025 году — 152 млрд руб.).

Иван Тяжлов